Печать фото и портретов на холсте в Тюмени
Широкоформатный принтер
Широкоформатный принтер
Художественная печать с разрешением 2400 dpi
Профессиональный дизайн
Профессиональный дизайн
Тщательная проработка изображения художником
Оформление в багет
Оформление в багет
Натуральный холст, сосновый подрамник, галерейная натяжка
Доставка по России
Доставка по России
Проверенные транспортные компании, многослойная упаковка и гарантия
Портреты на холсте в Тюмени
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в Тюмени
Наше портфолио
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Наши преимущества
Портреты
155 портретов от наших художников на сайте для ознакомления с уровнем работ
Цифровой макет
Для 100% сходства, учёта пожеланий, правок и быстрого согласования пишем портреты в цифровом виде
Чернила
Печатаем оригинальными чернилами на плотном материале – срок службы портрета более 50-ти лет
Сроки
Крайне ответственно относимся к соблюдению сроков выполнения работ. Не беремся, если не успеваем
Гарантия
Предоставляем официальную гарантию и гордимся каждым из 24-х положительных отзывов на странице
Цены
Предлагаем выгодную цену благодаря полному циклу собственного производства: от эскиза до оформления в багет
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Дрим Принт на карте Тюмени — Яндекс Карты
Менеджер
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут