Печать фото и портретов на холсте в Тюмени

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8(963)452-09-14
8(963)452-09-14
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Портреты и фото печать на натуральном холсте в Тюмени за 1 день!
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Портреты в Тюмени
Портфолио
Доставка
Оформить заказ
8(963)452-09-14
8(963)452-09-14
holstrf@gmail.com
Широкоформатный принтер
Художественная печать с разрешением 2400 dpi
Профессиональный дизайн
Тщательная проработка изображения художником
Оформление в багет
Натуральный холст, сосновый подрамник, галерейная натяжка
Доставка по России
Проверенные транспортные компании, многослойная упаковка и гарантия
Портреты на холсте в Тюмени
Печать репродукций и принтов
от
1450
₽
Портрет в образе
от
1450
₽
Портрет в стиле Flower Art
от
1450
₽
Портрет в стиле винтаж
от
1450
₽
Портрет в стиле гранж
от
1450
₽
Портрет в стиле диджитал
от
1450
₽
Портрет в стиле дрим-арт
от
1450
₽
Портрет в стиле реализм
от
1450
₽
Портрет из нескольких фото
от
1450
₽
Портрет маслом
от
1450
₽
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в Тюмени
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Наши преимущества
Портреты
155 портретов от наших художников на сайте для ознакомления с уровнем работ
Цифровой макет
Для 100% сходства, учёта пожеланий, правок и быстрого согласования пишем портреты в цифровом виде
Чернила
Печатаем оригинальными чернилами на плотном материале – срок службы портрета более 50-ти лет
Сроки
Крайне ответственно относимся к соблюдению сроков выполнения работ. Не беремся, если не успеваем
Гарантия
Предоставляем официальную гарантию и гордимся каждым из 24-х положительных отзывов на странице
Цены
Предлагаем выгодную цену благодаря полному циклу собственного производства: от эскиза до оформления в багет
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Отзывы
Дрим Принт на карте Тюмени — Яндекс Карты
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
holstrf@gmail.com
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Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Cогласие с
политикой конфиденциальности
Отправить
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
holstrf@gmail.com
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Cогласие с
политикой конфиденциальности
Отправить
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
holstrf@gmail.com
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Прикрепить свои файлы
Cогласие с
политикой конфиденциальности
Отправить
Сафронова Екатерина
Дизайнер
8(963)452-09-14
holstrf@gmail.com
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Прикрепить свои файлы
Cогласие с
политикой конфиденциальности
Отправить